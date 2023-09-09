Барановскую включили в Общественный совет при уполномоченном по правам ребенка

Как сообщили в Народном фронте, телеведущая неоднократно ездила с гуманитарной миссией в новые регионы, помогала мирным гражданам и оказывала поддержку военнослужащим на передовой

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Члена центрального штаба Народного фронта, телеведущую Юлию Барановскую включили в состав Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Народного фронта.

В состав Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка входят более 130 представителей некоммерческих организаций и общественных объединений в сфере охраны детства, семьи, материнства и отцовства.

"Члена центрального штаба Народного фронта, телеведущую Юлию Барановскую включили в Общественный совет при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в Народном фронте, Барановская неоднократно ездила с гуманитарной миссией в новые регионы РФ, помогала мирным гражданам и оказывала поддержку военнослужащим на передовой.

Также телеведущая совместно с Народным фронтом и программой "Мужское/женское" запустили новый проект "Помощь детям России", где стараются помочь людям в трудных жизненных ситуациях, в первую очередь - детям. "Проект уже затронул девять регионов и более 20 семей в Свердловской, Ленинградской, Кировской, Тюменской, Воронежской и Нижегородской областях, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан", - рассказали в Народном фронте.

Кроме того, Барановская организовывала сбор для социального проекта "Женщины Донбасса", в рамках которого для помощи его героиням было собрано более 14 млн рублей.