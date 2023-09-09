На юге России и Северном Кавказе прогнозируют непогоду

В Дагестане ожидаются ливни и ветер до 25 м/с

ТАСС, 9 сентября. Холодный фронт активизирует атмосферные процессы в Кавказском регионе и особенно вблизи Каспийского побережья, температура воздуха на юге России и Северном Кавказе будет ниже климатической нормы на 2-5 градусов. Эпицентром непогоды станет Дагестан, где пройдут сильные дожди с порывами ветра до 25 м/с, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Погода на юге России и Северном Кавказе в выходные дни будет определяться продолжающимся вторжением холодного воздуха. Холодный фронт активизирует атмосферные процессы в Кавказском регионе и особенно вблизи Каспийского побережья, при этом в эпицентре непогоды окажется Дагестан, где пройдут местами сильные ливни и на побережье усилится до 25 м/с ветер. А вот Крым будет больше находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков там не ожидается, прогнозируется умеренно теплая погода с небольшим ветром", - сказала она.

Температурный режим в выходные дни будет ниже климатической нормы: примерно на 1-2 градуса в Крыму и на Черноморском побережье и на 5-6 градусов - на Северном Кавказе, уточнила собеседница агентства.

В Волгограде и Ростове-на-Дону - кратковременные дожди, в субботу до 15-17 градусов, в воскресенье - до 18-20 градусов. В Краснодаре - без осадков, до 20-22 градусов. В Сочи в субботу пройдут кратковременные дожди при 21-23 градусах, в воскресенье на курорте на пару градусов похолодает.

Во Владикавказе ожидаются кратковременные дожди, до 13-15 градусов тепла. В Махачкале - 17-19 градусов, ливни, в воскресенье усилится ветер с порывами до 20-25 м/с.

В Крыму под защитой антициклона будет солнечно. В Севастополе - до 22-24 градусов, в Керчи - до 20-22 градусов в субботу и не выше 19 градусов - в воскресенье.