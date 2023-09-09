В Пхеньяне прошло массовое факельное шествие по случаю Дня основания КНДР

Мероприятие по случаю 75-й годовщины образования народной республики прошло на Площади Ким Ир Сена

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. В Пхеньяне 8 сентября в честь Дня основания КНДР прошло масштабное факельное шествие. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятие по случаю 75-й годовщины образования народной республики прошло на Площади Ким Ир Сена, в нем приняли участие представители "авангарда молодежи".

"Факельные отряды" шли под музыку и выстраивались в построения, которые создавали фразы, связанные с годовщиной и лидерами страны: "1948 - 2023", "Вечный вождь", "Корея Солнца", "Непревзойденный герой", "Всестороннее развитие", "Процветай, Родина!" и другие. Также было выстроено изображение флага КНДР. ЦТАК распространило фотографии шествия.

На трибунах разместились члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхор. Также были приглашены члены китайской делегации и Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, дипломаты РФ и КНР.

После шоу начались праздничные танцы молодежи, а вечер закончился салютом.

Кроме того, в Пхеньяне 8 сентября прошел парад ополчения. Торжественным маршем прошли расчеты Рабоче-крестьянского красного ополчения, а также его механизированные части. Были продемонстрированы мотоциклы, тракторы с противотанковыми ракетами, зенитные и реактивные орудия. На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.