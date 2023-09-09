Участникам саммита G20 представили выставку индийских товаров из разных уголков страны

Все посетители выставки могут попробовать индийский чай и кофе, послушать национальную музыку

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка товаров и народного творчества из разных штатов Индии открылась на площадке стартовавшего в столице страны саммита G20, передает корреспондент ТАСС.

Все посетители выставки могут попробовать индийский чай и кофе, послушать национальную музыку в исполнении местной группы артистов. На площадке также представлено множество национальных платков из шерсти, шелка и кашемира.

Один из предпринимателей, который представлял свою продукцию, рассказал, что выставка не преследует коммерческих целей, а носит по большей части демонстрационный характер. "Мы рады представить вам продукцию нашей страны, показать, насколько разнообразными могут быть наши продукты, их историю", - отметил он. Продавцы не навязывают продукт, а отдать его готовы только при наличии интереса со стороны покупателя, подчеркнул собеседник агентства.

Двухдневный саммит стран G20 открылся в Нью-Дели 9 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.