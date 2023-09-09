В Москве более 15 тыс. человек приняли участие в марафоне "100 дней здоровья"

Согласно данным НИИ, 74% продолжают делать зарядку каждое утро, 87% участников научились бороться со стрессом, а 99% марафонцев приобрели полезные привычки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число участников марафона "100 дней здоровья" в Москве выросло в этом году в три раза и превысило 15 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в Научно-исследовательском институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ).

"Подходит к концу второй сезон бесплатного городского ЗОЖ-марафона "100 дней здоровья" в рамках проекта "Здоровая Москва". Этот год стал рекордным по количеству участников: марафонцами стали более 15 тыс. человек, в три раза больше, чем в первом сезоне. <...> "100 дней здоровья 2.0" - по-настоящему уникальный проект. Это первый в России бесплатный марафон здорового образа жизни. При участии лучших московских врачей и под присмотром персональных кураторов люди меняли свою жизнь к лучшему, приобретали полезные привычки, становились здоровее с каждым днем", - сказали в НИИ.

Там уточнили, что за время проекта участники марафона "суммарно сбросили более 12 тонн" - это вес трех взрослых слонов или двух крейсеров "Аврора". Согласно данным НИИ, 74% продолжают делать зарядку каждое утро, 87% участников научились бороться со стрессом, а 99% марафонцев приобрели полезные привычки.

Более 640 тыс. человек приняли вызов марафона в сети "ВКонтакте" в приложении "Шаги". Участники ЗОЖ-марафона вместе прошли 88 млн шагов. Кроме того, большим успехом участники прошли цикл аудиоподкастов "Познай себя" и коротких мотивационных видео "ЗОЖ-психология".

"Для марафонцев организаторы разработали насыщенную конкурсную программу на каждую неделю. Всего члены ЗОЖ-сообщества решили порядка 3 тыс. тестовых заданий. Самые активные и быстрые получали сюрпризы от марафона", - добавили в НИИ.

"Здоровая Москва" - это проект о здоровом образе жизни, он проводится в столице с 2019 года. У горожан есть возможность проверить свое здоровье бесплатно в максимально комфортных условиях и всего за один час в павильонах "Здоровая Москва", беседовать с врачами и звездами в лектории "Здоровая Москва", заниматься с профессиональными тренерами в парках на тренировках проекта "Спортивные выходные".