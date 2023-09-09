Маск заявил, что хочет помочь людям, поэтому отказал Украине в активации Starlink у Крыма

Предприниматель ранее также сообщал, что Starlink не может быть использован для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что отклонил запрос Украины на активацию Starlink, так как хотел помочь людям.

"Я хочу помочь людям, а не убивать их", - написал Маск на своей странице в X (ранее Twitter), комментируя использование его системы на Украине.

Ранее предприниматель также заявил, что Starlink не может быть использован для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Маск также указал, что SpaceX в настоящее время создает сеть Starshield, которая идентична Starlink, однако уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем правительства США.

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к его сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением применения Россией ядерного оружия в ответ на нападение Украины на Крым. Маск опроверг утверждения телеканала, уточнив при этом, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота. Как отметил предприниматель, если бы он согласился на просьбу киевских властей, то SpaceX "стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".