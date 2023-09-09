России отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения

В МИД РФ отметили, что это продукты, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия направила населению Мьянмы, пострадавшему от наводнения, более 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В соответствии с поручением правительства МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, - говорится в сообщении. - 9 сентября транспортным самолетом Ил-76 МЧС России в Янгон доставлено более 20 тонн груза, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ".

В дипведомстве отметили, что предоставление мьянманской стороне помощи призвано способствовать нормализации гуманитарной ситуации и ликвидации последствий стихийного бедствия.