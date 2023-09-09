В Москве ко Дню города появились украшения и инсталляции у станций метро и вокзалов

В 2023 году столица отмечает 876-й день рождения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тематические украшения и инсталляции установили в Москве у вокзалов и станций метро в честь Дня города. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Ко Дню города мы украсили Московский транспорт! Мы установили 19 тематических украшений и 2 инсталляции у Московских городских вокзалов", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что инсталляции "Два сердца столицы" можно найти у восьми станций метро: "Чистые пруды"; "Площадь Революции"; "Парк культуры"; "Проспект Мира"; "Октябрьская"; "Баррикадная"; "Улица 1905 года"; "Таганская".

Также были оформлены и фасады станций: "Чистые пруды"; "Бауманская"; "Арбатская"; "Рижская"; "Таганская". А шесть букв "М" на вестибюлях станций превратили в жетоны и надпись "876 лет Москве": "Красные Ворота"; "Павелецкая"; "Третьяковская"; "Китай-город"; "Пушкинская"; "Трубная". Кроме того, на Площади трех Вокзалов и Лианозово теперь есть инсталляции "Московский городской вокзал"

В этом году столица отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы.

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