Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с разрушительным землетрясением

По последним данным, погибли более 600 человек, еще свыше 300 пострадали

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями после произошедшего в стране землетрясения, в котором погибли и пострадали сотни людей. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны. В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.

По последним данным, землетрясение унесло жизни более 600 человек, еще более 300 пострадали.