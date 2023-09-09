9 сентября, 07:37,
обновлено 9 сентября, 07:45

Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с разрушительным землетрясением

REUTERS/ Abdelhak Balhaki
© REUTERS/ Abdelhak Balhaki

По последним данным, погибли более 600 человек, еще свыше 300 пострадали

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями после произошедшего в стране землетрясения, в котором погибли и пострадали сотни людей. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

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"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны. В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.

По последним данным, землетрясение унесло жизни более 600 человек, еще более 300 пострадали. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМарокко
© Информационное агентство ТАСС
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