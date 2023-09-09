Лесное ведомство назвало самые древние и необычные леса России

Они находятся в Коми, на Алтае, в Калининградской и Рязанской областях, Приморском и Краснодарском краях

ТАСС, 9 сентября. Список самых древних и уникальных лесов России, куда можно отправиться в отпуск или на выходные, составили в Рослесинфорге (лесоучетное ведомство Рослесхоза). Они расположены в Коми, на Алтае, в Калининградской и Рязанской областях, Приморском и Краснодарском краях, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Калининградской и Рязанской областях можно увидеть танцующие леса. Многие считают, что находятся они только в Калининградской области, однако еще их можно встретить у села Тырново в Шиловском районе Рязанской области. Называются эти леса из-за своей причудливой формы. Это хвойные деревья, стволы которых сильно изогнуты, а у некоторых даже закручены в ровные кольца. Объяснения такому природному явлению до сих пор нет. Посмотреть на таинственный лес в Рязанской области можно свободно, а в Калининградской области необходимо купить билет в национальный парк "Куршская коса", - говорится в сообщении.

В Алтайском крае после ледникового периода, около 10 тыс. лет назад, возникло уникальное природное явление - ленточные сосновые боры. С высоты птичьего полета они напоминают ровные зеленые ленты, раскинутые в степи. Их длина достигает 500 км, а ширина - около 5 км. Для туристов в ленточных борах организован отдых в домах отдыха и на турбазах.

"Тисо-самшитовая роща в городе Сочи - одно из самых уникальных мест в России. Здесь растут реликтовые растения и уникальная порода деревьев, которая может доживать до 4 тыс. лет. Речь идет о тисе ягодном, некоторым представителям рощи уже более 600 лет. Лес здесь не вырубался веками. Побывать в первобытном лесу можно свободно, предварительно купив билет", - уточнили в ведомстве.

Девственные леса Коми - это одни из самых больших в Европе первозданных массивов равнинных и горных тундровых лесов. Их площадь более 32 тыс. км, а начало их образования относится к IX-VIII тысячелетию до нашей эры. Всего здесь обитают более 800 видов растений и 300 видов животных, некоторые из которых настоящие реликты, которые обитали здесь еще в ледниковую эпоху. Посещать эти леса возможно только в составе организованных групп, так как они входят в состав Печоро-Илычского заповедника и национального парка "Югыд ва".

"В Приморском крае раскинулся Сихотэ-Алинский заповедник, где растут самые богатые в умеренном поясе хвойно-широколиственные леса: пихты, ели, а также сосна кедровая корейская, которую называют просто "кедром", лиственницы, березы, осины, тисы остроконечные. Некоторым представителям уже более 400 лет. Так как это заповедная территория, то попасть сюда можно только в составе организованных групп", - заключили в Рослесинфорге.