Председатель Мосгордумы поздравил жителей столицы с Днем города

Празднование 876-летия города состоится 9 и 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил москвичей с 876-м днем рождения столицы.

"От всего сердца поздравляю с Днем рождения лучшего города Земли - нашей любимой Москвы! Российской столице - 876 лет! В этих цифрах - наши богатая история, достижения и победы всех поколений москвичей", - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Он также поблагодарил каждого москвича за вклад в развитие столицы, добросовестный труд, доброту, гостеприимство, сердечность, патриотизм и поддержку тех, кто сегодня на передовой. По его словам, власти столицы слышат инициативы "всех, кто болеет душой за родной город".

"Сегодня Москва - один из самых современных и комфортных мегаполисов мира. Самый умный, технологичный и зеленый город планеты. Здесь все для человека и во имя человека. Город с лучшей медициной, образованием, максимальной социальной поддержкой жителей, передовой экономикой и производством. С красивыми жилыми кварталами, парками, театрами и бережно охраняемыми историческими памятниками… Это результат грандиозной работы команды во главе с мэром Москвы", - заключил он.

Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы - в городе проведут свыше 150 крупных мероприятий на центральных и окружных площадках. Гостей ждут фестивали "День города", "Добрая Москва", "Театральный марш", фестиваль транспорта с парадами поездов, судов и трамваев, а также большие концерты в спорткомплексе "Лужники", на Поклонной горе и в парке "Музеон".

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".