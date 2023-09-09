Центр обучения русскому языку открылся в Мандалайском университете иностранных языков

© Пресс-служба АГГПУ им. В. М. Шукшина/ ТАСС

© Пресс-служба АГГПУ им. В. М. Шукшина/ ТАСС

Инициатива реализуется при содействии Минпросвещения России и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина

БАНГКОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку открылся в Мандалайском университете иностранных языков в Мьянме. Инициатива реализуется при содействии Минпросвещения России и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета (АГГПУ) им. В. М. Шукшина.

Министр образования Мьянмы Ньюн Пе в своем обращении назвал открытие центра русского языка "знаменательным событием для Мьянмы, которое позволит качественно поднять уровень образования, получаемого студентами, а также укрепить связи между странами".

"Около 150 студентов записались для прохождения курсов изучения русского языка. Работу центра будут курировать местные преподаватели, мы же будем оказывать поддержку онлайн и приглашать их в Россию для повышения квалификации. Планируем, что до конца года мы сможем принять первую группу", - сказал корреспонденту ТАСС начальник научно-исследовательского отдела АГГПУ Михаил Власов.

После торжественного открытия и угощения гостей центр презентовал свою программу курсов для студентов и преподавателей Мандалайского университета иностранных языков.

Преподаватели АГГПУ им. Шукшина 28 августа открыли центр изучения русского языка в кампусе Университета принца Сонгкхла в таиландской провинции Пхукет, где помимо получения лингвистических знаний слушатели могут посещать лекции по русской культуре и истории взаимоотношений России и Таиланда. Этот проект также был реализован при поддержке Минпросвещения России и генконсульства РФ в Пхукете.