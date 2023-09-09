В международном аэропорту Владивостока открылась фотовыставка

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Уникальная фотовыставка "Развиваем Дальний!" открылась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в международном аэропорту Владивостока. В экспозиции представлены десятилетняя история развития бизнеса на Дальнем Востоке, история освоения округа мореходами-первооткрывателями и история гражданской авиации в России. Об этом сообщается в субботу на сайте форума.

"Фотовыставка "Развиваем Дальний!", организаторами которой выступили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО и Минвостокразвития России, открылась в терминале воздушной гавани накануне форума в зоне вылета внутренних воздушных авиалиний. ", - говорится в сообщении. Также в создании экспозиций участвовали Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева и авиакомпания "Аэрофлот".

В экспозиции о созданных условиях для развития бизнеса представляет собой хронологию снимков - десятилетие, в течение которого создавались инвестиционные проекты. За этот период запущены более 2,8 тыс. инвестпроектов, около 700 из них введены в эксплуатацию.

Второй представленный проект носит название "Покорители морей и дары океанов в памятниках Музеев Московского Кремля" На фото представлена история освоения Дальнего Востока мореходами-первооткрывателями, которые не боялись идти туда, где на тот момент заканчивалась карта.

В следующем проекте представлена выставка, приурочена к юбилею отечественной гражданской авиации "Аэрофлот. 100 лет создавая будущее". На кадрах представлены разные периоды истории гражданской авиации России. В экспозицию вошли 17 исторических и современных фоторабот, а также архивные фотоматериалы Музея истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева.

"Международный аэропорт Владивосток - популярная площадка для размещения различных фотовыставок и арт-проектов. Экспозиции, которые гости и участники ВЭФ увидят в этом году в воздушной гавани Приморья, действительно уникальны. Проекты демонстрируют экономический, культурный и туристический потенциал Дальнего Востока", - цитируются слова начальника пресс-службы Международного аэропорта Владивосток Ирины Присяжнюк.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.