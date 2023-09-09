В Москве ко Дню города выпустили тематические карты "Тройка"

Празднование 876-летия города пройдет 9 и 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лимитированную серию карт "Тройка" выпустили в Москве ко Дню города, приобрести их можно на стойках "Живое общение" и во флагманских сувенирных магазинах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы выпустили тематические карты "Тройка" в городском стиле с двумя вариантами праздничного оформления. Выпуск лимитированной серии "Тройки" приурочили к 876-летию Москвы", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что приобрести праздничные карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а еще на сайте интернет-магазина. Тираж ограничен.

"С каждым годом Москва становится все комфортнее для жизни. Появляются новые виды транспорта, строится метро, проходят различные фестивали, многие из которых уже стали традиционными. Поздравляю любимый город с праздником!" - добавил Ликсутов.

В этом году столица отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".