Путин направил приветствие участникам соревнований школьников "Президентские состязания"

Как отметил президент, финалисты соревнований достойно выдержали этот серьезный конкурс

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", отметив их выдержку, а также упорный труд их тренеров, учителей, родителей. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания", которые во второй раз проводятся на Кубок президента Российской Федерации", - говорится в приветствии президента.

Президент отметил, что в знаменитом "Орленке" собрались талантливые, энергичные, целеустремленные ребята, лидеры региональных турниров. "Путь к финальной стадии состязаний дается нелегко. Вы достойно выдержали этот серьезный конкурс. И конечно, хочу отметить упорный труд тренеров, учителей, родителей, которые помогают вам добиваться успеха", - добавил Путин.

"С началом всероссийского этапа вы вновь выходите на старт, и ваши преданные болельщики рассчитывают, что вы не подведете, в полной мере продемонстрируете теоретические знания, творческие силы и физическую подготовку, а главное - крепость характера и командную сплоченность", - подчеркнул глава государства.

Путин пожелал участникам состязаний удачи, а зрителям самых ярких и добрых впечатлений.