В Сочи прогнозируют смерчи над морем

Пляжи курорта закрыли для купания в целях безопасности

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до воскресенья из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю. Пляжи города-курорта закрыты для купания.

"Штормовое предупреждение. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" - прим. ТАСС), 9 сентября до конца суток на участке Магри - Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении ведомства.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба администрации города. Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и принять все необходимые меры предосторожности.

Жителям Сочи рекомендуют следить за SMS-сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС, за сообщениями по местным теле- и радиостанциям. В случае возникновения и выхода смерча на сушу, при нахождении на открытой местности следует немедленно укрыться в ближайшей яме, овраге, любой впадине, напомнили в пресс-службе. При нахождении на улице нужно остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла необходимо использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.