В нескольких регионах СКФО ожидаются дожди с градом и шквалистым ветром

Региональные управления МЧС распространили штормовые предупреждения

9 сентября. ТАСС. Дождь, град, шквалистое усиление ветра ожидается в нескольких субъектах РФ Северо-Кавказского федерального округа в ближайшие двое суток. Штормовые предупреждения распространили региональные управления МЧС России.

"9-10 сентября местами на территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сели малого объема", - говорится в сообщении, распространенном республиканским главком МЧС.

Схожий прогноз актуален и для Кабардино-Балкарии, где 9 и 10 сентября также ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, выходом воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением строений.