В Москве пассажирам транспорта покажут тематический эфир в честь Дня города

Также планируют разместить поздравления на Смоленском метромосту, фасадах павильона Московского транспорта и единого диспетчерского центра

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тематический эфир в честь Дня города ведется на более чем 34 тыс. медиаэкранов в московском метрополитене и наземном городском транспорте столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В эфире мы расскажем об истории празднования Дня города, интересных местах, мероприятиях и достижениях Москвы. А еще разместим поздравления на Смоленском метромосту, фасадах павильона Московского транспорта и единого диспетчерского центра", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

Москва в этом году отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября.

Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы - в городе проведут свыше 150 крупных мероприятий на центральных и окружных площадках. Гостей ждут фестивали "День города", "Добрая Москва", "Театральный марш", фестиваль транспорта с парадами поездов, судов и трамваев, а также большие концерты в спорткомплексе "Лужники", на Поклонной горе и в парке "Музеон".

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".