В Новосибирске на Сибирском фестивале бега выступили 15 тыс. человек

В полумарафоне также приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Сибирский фестиваль бега, проводящийся в Новосибирске в 26-й раз, собрал порядка 15 тыс. участников. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фестиваля.

"На полумарафон зарегистрировались 1,5 тыс. человек, на все дистанции - более 15 тыс.", - сообщили ТАСС.

Первое место в мужской номинации на полумарафоне (21,1 км) разделили братья-близнецы Анатолий и Евгений Рыбаковы - неоднократные победители и призеры российских и международных соревнований (их результат - 1 час 3 минуты 41 секунда). Золото среди женщин получила мастер спорта международного класса Анна Викулова из Новосибирска (1:14.04).

Вместе с остальными участниками, в полумарафоне выступили также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

"Пять участников были в [инвалидных] колясках, два человека абсолютно слепых бежали с поводырями. [В этом году] нет отдельной категории для них - они в общей массе у нас проходят", - рассказал ТАСС главный судья соревнований Сергей Седов - известный тренер, мастер спорта международного класса.

Сибирский фестиваль бега - ежегодное спортивное мероприятие для жителей регионов Сибири, которое проводится в Новосибирске с 2001 года. В программу ежегодно входят забеги на различные дистанции для спортсменов всех возрастов - от полугодовалых малышей до ветеранов (самому старшему участнику полумарафона в 2023 году - 85 лет). Центральное мероприятие фестиваля - полумарафон имени Александра Раевича, знаменитого сибирского тренера бегунов на длинные дистанции. Первый забег в честь Раевича провели на набережной Оби в 1998 году.