Эксперт заявил, что наблюдатели не выявили серьезных нарушений на выборах в России

Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что поступает много недостоверной информации о выборах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первый день голосования в российских регионах прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Об этом сообщил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Вчерашний день, по мнению многих экспертов, наблюдателей, представителей СМИ, прошел без серьезных нарушений", - сказал Брод на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами.

По его данным, в настоящий момент ситуационный центр НОМ получил более 10 тыс. сообщений от наблюдателей из всех регионов, где проходят выборы. "Все эти сообщения размещаются на карте - сервисе, где любой желающий может посмотреть, как идет голосование в любом регионе, какая явка, как работают избирательные комиссии, кто приходит голосовать, насколько оборудованы и доступны избирательные участки", - пояснил Брод.

Он также отметил, что поступает много недостоверной информации о выборах. "Мы знаем, что есть дискредитаторы выборов, которые используют недостоверную информацию и пытаются создать негативный фон избирательного процесса", - сказал Брод.

Так, по его словам, в частности, из Иркутской области сообщают, что от сотрудников института образования требовали проголосовать и предоставить отчет об этом. "Мы подключили наблюдателей и факты требования к бюджетникам подключить свою геолокацию не подтвердились. Информация недостоверная", - сказал Брод. Подобные сведения о принуждении проступали и из некоторых других регионов. "Она (информация - прим. ТАСС) проверялась и не подтверждалась. Здесь иногда дискредитаторы выборов путают принуждение и информирование, в частности, работодателей своих работников о том, что голосование многодневное и они могут выбрать удобное время, не в ущерб рабочему процессу", - пояснил Брод.

По его словам, из Самарской области сообщили, что якобы на одном из участков в сельском районе отсутствуют кабинки для тайного голосования. "По данным общественного штаба, там все условия для тайного голосования соблюдены. Там проживают девять человек, семеро проголосовали", - уточнил Брод. По его словам, сегодня также прогнозируется поступление недостоверной информации о выборах.

О выборах

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.