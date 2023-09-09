В Москве почтили память поэта Расула Гамзатова

К памятнику поэта на Яузском бульваре возложили цветы представители департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, департамента культуры города и поклонники его творчества

ТАСС, 9 сентября. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику народного поэта Расула Гамзатова в честь его 100-летнего юбилея прошла в Москве на Яузском бульваре. Почтить память поэта пришли представители правительства, Государственной думы, Союза писателей и поклонники его творчества, сообщили в пресс-службе агентства информации и печати Республики Дагестан.

"Постоянное представительство Республики Дагестан при президенте Российской Федерации организовало торжественную церемонию возложения цветов к памятнику поэта. В Москве на Яузском бульваре у памятника Расула Гамзатова собрались, представители Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Российского союза писателей", - говорится в сообщении.

Почтить память поэта пришли представители Литературного института им. А. М. Горького, Государственной думы, Общественной палаты РФ и Дома народов России. Цветы возложили представители департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, департамента культуры города, постоянных и полномочных представительств регионов России, члены Общественного Совета при постоянном представительстве Дагестана, члены региональных общественных организаций и национально-культурных автономий, а также поклонники его творчества.

Заместитель постоянного представителя Дагестана при президенте РФ Хаджимурат Кажлаев поприветствовал всех собравшихся гостей. С речью выступили гости, артисты читали стихи, исполнили песни на стихи Расула Гамзатова, выразили свое восхищение поэту. В конце церемонии прозвучала песня на стихи Гамзатова "Журавли".