Экологические активисты в очередной раз перекрыли жизненно важную магистраль в Гааге

По данным телеканала NOS, участники акции требуют от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Экологические активисты из организации Extinction Rebellion в очередной раз перекрыли жизненно важную магистраль в Гааге А12, связывающую город с другими крупными населенными пунктами в Нидерландах, в том числе Амстердамом и Роттердамом. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, участники акции требуют от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо. Муниципалитет запретил перекрытие дороги, однако разрешил проведение акции в другом месте, куда полиция в настоящее время пытается уговорить экологических активистов переместиться. О задержаниях пока не сообщается.

Ранее Extinction Rebellion заявила, что планирует перекрывать эту дорогу каждый день, пока не будут прекращены субсидии. Предыдущие акции на магистрали вылились в задержания сотен человек.