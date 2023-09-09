Главархив Москвы и ВДНХ открыли фотовыставку к 876-летию столицы

Экспозиция будет проходить на аллее около Северного розария ВДНХ с 9 по 24 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уличная выставка, посвященная советским инновационным достижениям, открыли на ВДНХ в Москве ко Дню города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива столицы.

"Ко Дню города Главархив Москвы и ВДНХ открыли уличную выставку о советских инновационных достижениях. Экспозиция приурочена к 876-летию столицы и рассказывает о технических прорывах Советского Союза, примеры которых были представлены публике в разных павильонах ВСХВ и ВДНХ с 1939 по 1982 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фотовыставка будет проходить на аллее около Северного розария ВДНХ с 9 по 24 сентября. На самых ранних снимках 1939 года запечатлены посетители ВСХВ, которые осматривают действующую модель парникового комбайна. На другой фотографии этого же года жители столицы наблюдают за работой парникового комбайна уже в натуральную величину. Кроме того, большое количество экспонатов на фотографиях 1950-х годов посвящено машиностроению. Так, здесь можно увидеть снимок рабочего колеса турбины Куйбышевской ГЭС, малолитражного автомобиля "Москвич" или автомобиля "Чайка" на Всесоюзной промышленной выставке.

В пресс-службе рассказали, что среди фотографий 1960-х годов есть кадры, посвященные развитию космонавтики. Например, на одном из снимков запечатлена демонстрация снаряжения космонавта с парашютной системой корабля "Восток" в павильоне "Машиностроение". На кадре 1970 года представлен макет запущенной автоматической межпланетной станции "Луна-16" в павильоне "Космос", а на снимке 1972 года - модель планетохода, сделанная школьниками Нижнеудинска.

День города

Москва в этом году отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября.

Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы - в городе проведут свыше 150 крупных мероприятий на центральных и окружных площадках. Гостей ждут фестивали "День города", "Добрая Москва", "Театральный марш", фестиваль транспорта с парадами поездов, судов и трамваев, а также большие концерты в спорткомплексе "Лужники", на Поклонной горе и в парке "Музеон".

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".