МЦД-4 стал доступен для пользователей "Яндекс Карт" и "2ГИС"

В пресс-службе "Яндекса" уточнили, что для удобства у всех платформ в сервисе пронумерованы выходы и доступно актуальное расписание поездов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский центральный диаметр (МЦД-4), по которому дали старт движения пассажирский поездов, стал доступен пользователям сервисов "2ГИС" и "Яндекс Карты" для отображения и построения маршрута по Москве и Подмосковью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах сервисов.

"Теперь МЦД-4 учитывается при построении маршрутов, включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, "Карты" покажут, как быстрее дойти пешком до станции МЦД и где лучше пересесть на метро, автобус или другие диаметры, чтобы быстрее добраться до нужного места", - рассказали в "Яндексе".

В пресс-службе добавили, что для удобства у всех платформ в сервисе пронумерованы выходы и доступно актуальное расписание поездов. "Все это позволяет проще ориентироваться и планировать поездки с учетом нового диаметра", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе сервиса "2ГИС" также отметили, что новый диаметр уже учитывается при построении маршрутов. "У новых станций, как и у всех остальных в "2ГИС", есть своя карточка с полезной информацией, где можно узнать о входах и выходах и времени работы. Кроме того, в отличии от метро, на станциях центральных диаметров указаны платформы, пути и их направления, а значками отмечены билетные терминалы", - добавили в "2ГИС".