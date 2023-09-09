В ДОСААФ считают, что аэродромы РФ могут стать местом для полетов дронов в учебных целях

Как заявили в организации, ДОСААФ России всегда работало по государственным правилам использования авиации

УЛЬЯНОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Полеты дронов в учебных целях могут осуществляться на аэродромах России. Об этом сообщил ТАСС председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

"Аэродромы будут сейчас везде, во всех субъектах, с учетом развития беспилотников, будем так говорить, потенциального повышения опасности несанкционированного использования дронов, местом, где и будут основные полеты дронов в учебных целях. Это неизбежно", - сказал он.

Колмаков добавил, что ДОСААФ России всегда работало по государственным правилам использования авиации. "За нашими аэродромами закреплены определенные зоны полетов, порядок уведомления о полетах, порядок контроля", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как изменились принципы работы подведомственных ДОСААФ аэродромов в связи с борьбой с незаконными полетами беспилотных летательных аппаратов, собеседник агентства отметил, что сейчас соблюдение всех необходимых требований более строго контролируется. "Сложнее стало тем, кто нарушал эти правила, а мы по этим правилам работали и продолжаем работать", - подчеркнул он.