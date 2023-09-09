Россия направила гуманитарную помощь в Карабах

Об этом сообщило азербайджанское общество Красного Полумесяца

БАКУ, 9 сентября. /ТАСС/. Россия направила в Карабах гуманитарную помощь по маршруту через азербайджанский город Агдам, сообщило азербайджанское общество Красного Полумесяца.

"По инициативе правительства РФ, в рамках сотрудничества между Обществом Красного Полумесяца Азербайджана и Российским Красным Крестом армянскому населению Карабахского региона был направлен грузовик с продовольственной и другой помощью", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что гуманитарный груз пересек российско-азербайджанскую границу около 14:30 (13:30 мск). "В настоящее время груз движется по маршруту Самур - Баку, Баку - Барда и далее в Агдам и Аскеран", - отмечено в сообщении.