Желающим прокатиться на "Солнце Москвы" на ВДНХ рекомендовали учитывать часовую очередь

Помимо бесплатного сеанса проката на колесе обозрения для жителей организовали другие активности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Время ожидания бесплатного сеанса проката на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ превышает час, желающим посетить аттракцион рекомендовали учитывать этот момент при планировании визита. Об этом сообщается в Telegram-канале колеса обозрения.

"Друзья, мы очень рады вашему вниманию к "Солнцу Москвы". Желающих прокатиться - много! Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита. На данный момент время ожидания на рейс составляет более часа", - говорится в сообщении.

На площадке аттракциона представили бесплатные активности, также работают кафе и рестораны.

Ранее "Солнце Москвы" организовало регистрацию для получения бесплатных билетов на аттракцион в рамках празднования Дня города.

Москва в этом году отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы - в городе проведут свыше 150 крупных мероприятий на центральных и окружных площадках. Гостей ждут фестивали "День города", "Добрая Москва", "Театральный марш", фестиваль транспорта с парадами поездов, судов и трамваев, а также большие концерты в спорткомплексе "Лужники", на Поклонной горе и в парке "Музеон".

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".