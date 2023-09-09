G20 заявила о стремлении покончить с загрязнением окружающей среды пластиком

Страны-участники саммита приветствовали учреждение Межправительственного переговорного комитета для разработки документа по теме загрязнения пластиком, включая морскую среду, с целью завершения проекта к концу 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) намерены покончить с загрязнением окружающей среды пластиком. Об этом говорится в принятой в субботу итоговой Нью-Делийской декларации саммита Группы двадцати.

"Мы полны решимости покончить с загрязнением природы пластиком. В этой связи мы приветствуем принятую на Ассамблее ООН по окружающей среде резолюцию 5/14, учреждающую Межправительственный переговорный комитет (МПК) для разработки международного юридически обязывающего документа по теме загрязнения пластиком окружающей среды, включая морскую среду, с целью завершения проекта к концу 2024 года. Мы также будем опираться на План действий G20 по борьбе с морским мусором, изложенный в принятой в Осаке Концепции голубого океана".

В марте 2022 года в Найроби 175 стран одобрили резолюцию, которую ООН назвала исторической, чтобы положить конец пластиковому загрязнению и к 2024 году заключить международное юридически обязывающее соглашение. В резолюции рассматривается весь жизненный цикл пластмасс, включая их производство, применение и удаление из окружающей среды. Ожидается, что МПК представит проект документа, в котором будут изложены различные варианты решения проблем, связанных с пластиковым загрязнением, а также предложения по укреплению международного сотрудничества в этой сфере.