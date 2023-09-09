Страны G20 осудили все акты религиозной ненависти

В итоговой декларации саммита группы отметили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/77/318, "в частности ее обязательство содействовать уважению религиозного и культурного разнообразия, диалогу и толерантности"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) решительно осудили все акты религиозной ненависти. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита "двадцатки" в Индии.

Участники встречи отметили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/77/318, "в частности ее обязательство содействовать уважению религиозного и культурного разнообразия, диалогу и толерантности". "Мы также подчеркиваем, что свобода религии или убеждений, свобода мнений или их выражения, право на мирные собрания и право на свободу объединений являются взаимозависимыми, взаимосвязанными и взаимодополняющими, и подчеркиваем ту роль, которую эти права могут играть в борьбе со всеми формами нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений", - говорится в декларации.

Лидеры "двадцатки" в этой связи решительно осудили "все акты религиозной ненависти в отношении людей, а также акты символического характера без ущерба для внутренних правовых рамок, в том числе в отношении религиозных символов и священных книг".