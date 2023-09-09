Путин поблагодарил бойцов СВО из Смоленской области за верность долгу и Отечеству

Многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в проведении спецоперации, отметил президент России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Смоленской области, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Глава государства проводит 9 сентября совещание по развитию региона.

"Сегодня, продолжая великие традиции патриотизма, преданного служения Родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в проведении СВО. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству", - сказал Путин.

Он попросил руководство региона держать на личном контроле оказание всей необходимой помощи бойцам и их семьям.

Президент в целом подчеркнул: "Все мы хорошо знаем и гордимся тем, какую огромную роль в истории всегда играл Смоленск - город-герой, щит России".

Путин поздравил всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов и с 1160-летием Смоленска, которые отмечаются в этом году.

На совещании он предложил обсудить перспективы развития Смоленской области, основные задачи, планы, проекты, а также "проблемы, которые волнуют людей и требуют первоочередного решения".