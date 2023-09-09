Пассажирам МЦД-4 дарят памятные подарки

Получить сувениры можно на 17 станциях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажирам МЦД-4 на станциях дарят сувениры. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"К запуску МЦД-4 мы подготовили для пассажиров сюрприз - памятные сувениры. Сотрудники ЦОМП раздают чай с мятой, подставки для телефона в виде логотипа МЦД, тематические блокноты, брендированные ручки, брелоки в виде современных поездов, наборы детских карандашей, наклейки МЦД и ланчбоксы", - отмечается в публикации.

Получить сувениры можно на станциях: Апрелевка, Солнечная, Аминьевская, Минская, Кутузовская, Тестовская, Белорусская, Савеловская, Марьина Роща, Площадь трех вокзалов, Курская, Нижегородская, Чухлинка, Новогиреево, Реутово, Ольгино, Железнодорожная.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.