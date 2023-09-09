Страны G20 договорились способствовать ускорению устойчивого развития

Государства группы намерены стремиться к низкому уровню выбросов парниковых газов

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) договорились принимать меры для ускорения устойчивого и сбалансированного экономического развития. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой в ходе проходящей в столице Индии встречи.

"Как лидеры Группы двадцати, ведущего глобального форума по международному экономическому сотрудничеству, мы намерены действовать конкретными методами на основе партнерства. Мы обязуемся: ускорить сильный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост", - сказано в преамбуле документа.

Кроме того, государства договорились "способствовать устойчивому росту путем срочного и эффективного решения проблемы долговой уязвимости в развивающихся странах" и пообещали стремиться к низкому уровню выбросов парниковых газов, а также к "экологической устойчивости".

Наряду с этим страны формата договорились проводить реформы для учреждения более совершенных и эффективных многосторонних банков развития для глобальных проблем и расширять доступ к цифровым услугам "для ускорения устойчивого и инклюзивного роста".

Устойчивые модели производства и потребления

Также лидеры G20 обязуются предпринять совместные действия для перехода к устойчивым моделям производства и потребления. "Основываясь на принципах высокого уровня G20 "Образ жизни для устойчивого развития", мы обязуемся предпринять активные коллективные действия, которые позволят миру перейти к устойчивым моделям производства и потребления", - указано в документе.

Как отмечают авторы декларации, усилия стран G20, направленные на переход к устойчивому производству и потреблению, позволят к 2030 году значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. "Мы поддерживаем создание благоприятной политической среды для продвижения устойчивого образа жизни в целях борьбы с изменением климата", - подчеркнули участники саммита.

Лидеры стран G20 указали на важную роль экономики замкнутого цикла, которая необходима для устранения зависимости между экономическим ростом и деградацией окружающей среды, а также для повышения устойчивости производства и потребления. Кроме того, участники встречи обязались развивать экологически безопасное управление отходами и существенно сократить их образование к 2030 году.