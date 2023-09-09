Губернатор Подмосковья поздравил москвичей с Днем города

Москва в 2023 году отмечает 876-летие

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Москвы с 876-летием города и отметил важность реализации проектов, улучшающих качество жизни населения столицы и области.

"Поздравляю Москву и москвичей с праздником - нашей любимой столице сегодня исполнилось 876 лет! Мы тесно связаны и сотрудничаем уже долгие годы. Наши совместные проекты улучшают качество жизни миллионов людей. Спасибо [мэру Москвы] Сергею Семеновичу [Собянину] за партнерство. Оно важно для всего столичного региона. Желаю вам и всей команде удачи. С праздником!", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Москва в 2023 году отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября.

Мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы - в городе проведут более 150 мероприятий на центральных и окружных площадках. Гостей ждут фестивали "День города", "Добрая Москва", "Театральный марш", фестиваль транспорта с парадами поездов, судов и трамваев, а также большие концерты в спорткомплексе "Лужники", на Поклонной горе и в парке "Музеон".

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".