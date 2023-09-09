9 сентября, 13:53
Cаммит G20

Страны G20 стремятся к обеспечению общедоступного высококачественного образования

Согласно декларации, страны подтвердили свое обязательство использовать цифровые технологии для преодоления цифрового неравенства для всех учащихся

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) стремятся обеспечить общедоступное высококачественное образование в том числе для тех, кто находится в уязвимом положении. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита "двадцатки" в Индии.

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"Мы стремимся к инклюзивному, равноправному, высококачественному образованию и обучению навыкам для всех, в том числе для тех, кто находится в уязвимом положении", - говорится в декларации

"Мы подтверждаем наше обязательство использовать цифровые технологии для преодоления цифрового неравенства для всех учащихся", - говорится в тексте. "Мы подтверждаем наше обязательство содействовать открытому, равноправному и безопасному научному сотрудничеству и поощрять мобильность студентов, ученых и исследователей между научно-исследовательскими и высшими учебными заведениями", - также отмечается в декларации. 

Теги:
Саммит G20
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