9 сентября, 12:46

Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

Предстоятель РПЦ заявил, что сопереживает всем, кого коснулась трагедия, в особенности потерявшим близких и родных людей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в стране. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

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"С болью в сердце воспринял известие о страшном землетрясении в Марокко, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения, были разрушены многие здания, в том числе в старой части города Марракеша, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в обращении патриарха.

Предстоятель РПЦ отметил, что сопереживает всем, кого коснулась трагедия, в особенности потерявшим близких и родных людей. 

Теги:
РоссияМароккоКирилл (патриарх)
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