Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

Предстоятель РПЦ заявил, что сопереживает всем, кого коснулась трагедия, в особенности потерявшим близких и родных людей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в стране. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"С болью в сердце воспринял известие о страшном землетрясении в Марокко, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения, были разрушены многие здания, в том числе в старой части города Марракеша, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в обращении патриарха.

Предстоятель РПЦ отметил, что сопереживает всем, кого коснулась трагедия, в особенности потерявшим близких и родных людей.