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Военная операция на Украине

Врио главы Смоленской области передал президенту фото спасшего сослуживцев Героя России

Командир зенитного ракетного взвода Александр Бичаев погиб в феврале 2023 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Смоленской области Василий Анохин во время совещания о социально экономическом развитии региона передал президенту России Владимиру Путину фото уроженца региона - Александра Бичаева, спасшего сослуживцев в ходе специальной военной операции и удостоенного посмертно звания Героя России.

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"За период проведения специальной военной операции два офицера-смолянина удостоены высокого звания Героев России, к сожалению, посмертно. В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, я бы хотел передать вам от семьи одного из погибших Героев России - Бичаева Александра Олеговича - фотографию его с пожеланиями его девятилетнего сына, с которым я встречался. С наилучшими пожеланиями к вам", - сказал Анохин.

Он добавил, что в специальной военной операции участвуют около 4 тыс. жителей региона, власти оказывают необходимую гуманитарную помощь. В Смоленской области работает региональный центр поддержки участников СВО, социальные координаторы поддерживают около 3 тыс. семей.

Командир зенитного ракетного взвода Александр Бичаев погиб в феврале 2023 года, прикрывая выход своей группы из окружения в ходе выполнения боевой задачи по защите Донбасса. Подразделение Бичаева встало на пути у превосходящих сил противника, прорвать оборону пытались свыше 500 боевиков. В мае за героизм, мужество и отвагу старшего лейтенанта посмертно представили к присвоению звания Героя России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСмоленская областьВоенная операция на УкраинеАнохин, Василий Николаевич
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