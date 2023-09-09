Более 350 тыс. жителей Запорожской области получили российские паспорта

В регионе выразили уверенность в том, что к январю 2024 года их получат более 90% местных жителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Более 350 тыс. жителей Запорожской области уже получили паспорта РФ. Об этом на встрече с международными экспертами, прибывшими в Запорожскую область для наблюдения за ходом выборов в региональный парламент и муниципальные советы, сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачев.

"Паспорт уже получили свыше 350 тыс. из 425 тыс. [человек]", - сказал Толмачев, отвечая на соответствующий вопрос одного из экспертов. Первый замгубернатора региона также выразил уверенность в том, что к январю 2024 года более 90% жителей Запорожской области получат российские паспорта.

Население области, по его словам, существенно увеличилось за последний год. "Были обстрелы со стороны украинских властей, и часть населения уехала, <...> но сейчас [люди] возвращаются", - сказал Толмачев, добавив, что количество школьников в этом году увеличилось с 37 до 42 тысяч.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.