В Абхазию из России впервые прибудет круизный туристический поезд "Рица"

Продолжительность круиза составляет шесть дней

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Круизный туристический поезд "Рица" впервые прибудет в воскресенье из Сочи в Абхазию. Его пассажиры, прибывшие на самолете из Череповца, проведут три дня в Гагре, Новом Афоне и Сухуме, сообщила пресс-служба РУП "Абхазская железная дорога" (АЖД).

"В рамках договоренности РУП "АЖД" с АО "Федеральная пассажирская компания" совместно с ООО " РЖД Тур" 10 сентября в Республику Абхазия из Сочи прибудет туристический поезд "Рица". Круиз длится шесть дней, первая остановка - "Роза Хутор", а на следующей день туристы прибудут в Гагру. Третий день путешествия будет посвящен Новому Афону, еще два дня туристы проведут в Сухуме. Заключительный день круиза пройдет в Сочи", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что по мультимодальному маршруту туристы путешествуют из Череповца в Сочи и Абхазию, используя при этом два вида транспорта - самолет и поезд. От Череповца до аэропорта Сочи пассажиры следуют самолетом, далее пересаживаются в туристический поезд, в котором отправятся до "Розы Хутор" и курортов Абхазии.

Для приема поезда на станциях "Сухум" и "Гагра" были установлены силовые трансформаторы, была проведена новая электропроводка. Также созданы условия для обеспечения поезда водой.

"РУП "АЖД" планирует в дальнейшем продолжить налаживать сотрудничество с Федеральной пассажирской компанией Российской Федерации, для того чтобы в стране курсировало еще больше туристических поездов. Также была создана организация ООО "АЖД Тур", которая будет отвечать за такого рода проекты туристического характера", - добавили в пресс-службе.