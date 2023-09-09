Заммэра Москвы заявил, что аварийность на МСД примерно в семь раз меньше, чем на МКАДе

По словам Максима Ликсутова, для жителей, которые будут пользоваться Московским скоростным диаметром, время в пути сократилось на 30-40%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество аварий на основном участке Московского скоростного диаметра (МСД) примерно в семь раз меньше, чем на МКАДе, благодаря применению новых технологий. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Аварийность на МСД за счет применения новых технологий, в том числе камер контроля скорости, в семь раз меньше, например, чем на МКАДе", - сказал он в эфире телеканала "Москва-24".

Ликсутов добавил, что для многих жителей Москвы и Подмосковья время в пути сократилось на 30-40% благодаря МСД. По его словам, магистраль имеет огромный запас провозной способности, и даже в часы пик уровень загрузки составляет всего пять-шесть баллов.

Заммэра также отметил, что МСД существенным образом разгрузила прилегающие участки МКАДа, Третьего транспортного кольца (ТТК) и даже Садового кольца. По его словам, 99% пользуются магистралью бесплатно, хотя с начала года транзитный проезд стал платным. Ликсутов уверен, что магистраль будет полезна для развития экономики столицы.

9 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД. Как напомнил на церемонии открытия южного участка МСД Собянин, основной участок Московского скоростного диаметра открыли в 2022 году, а накануне МСД соединили с трассой на Казань. Открывшийся южный участок - это вторая очередь диаметра.