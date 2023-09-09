Путин поприветствовал участников и гостей "Президентских спортивных игр"

Президент России отметил роль этих всероссийских спортивных игр школьников в развитии детско-юношеского спорта в стране

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", отметив их роль в развитии детско-юношеского спорта и продвижении здорового образа жизни.

"И конечно, вот уже более 10 лет организаторы игр, юные атлеты, их тренеры и наставники остаются крепкой, дружной семьей единомышленников, вносят свой вклад в развитие детско-юношеского спорта, продвижение ценностей здорового образа жизни", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что это мероприятие дает юным участникам "повысить свое мастерство, приобщиться к славным традициям отечественного массового спорта, проявить по-настоящему чемпионский характер".

Глава государства пожелал участникам игр "удачи и самых добрых впечатлений".

"Президентские состязания" наряду с "Президентскими спортивными играми" являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России. Турнир проходит в несколько этапов: отбор в школе, на муниципальном и региональном уровнях и всероссийский этап. Целью соревнований является физкультурно-спортивное воспитание школьников, массовое привлечение их к занятиям физической культурой и спортом и дальнейшее развитие детско-юношеского спорта.