Члены Общественной палаты получили анонимные угрозы за работу на выборах

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила, что жителям новых регионов и наблюдателям, которые работали на прошлых выборах и референдумах, не привыкать к таким угрозам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) РФ получили с незнакомого телефонного номера рассылку с угрозами за работу на выборах. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

На брифинге в ситуационном центре палаты по наблюдению за выборами она продемонстрировала скриншот со своего телефона, где было сообщение с угрозами.

"Мне и моим коллегам пришла вот такая рассылка. Угрозы начали поступать. В них все олицетворение [украинского] режима, который боится того, что жители новых регионов сегодня идут на избирательные участки добровольно и показывают большой интерес к выборам", - сказала Булгакова.

По ее словам, рассылку получили и ее коллеги по палате, и эксперты, комментирующие ход голосования. Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан отметила, что жителям новых регионов и наблюдателям, которые работали на прошлых выборах и референдумах, не привыкать к таким угрозам. "Нас не запугать такими сообщениями, это в очередной раз доказывает, что мы движемся в правильном направлении", - подчеркнула Булгакова, отметив, что жители новых регионов с энтузиазмом приходят голосовать и "выбирать свое будущее".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.