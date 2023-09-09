В Дагестане открыли обновленный мемориальный комплекс "Белые журавли"

На объекте появился памятник скорбящей матери

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Мемориальный мультимедийный комплекс "Белые журавли" открыли после капитальной реконструкции в Хунзахском районе Дагестана. На обновленном объекте появился новый памятник скорбящей матери и мультимедийный музей, посвященный творчеству народного поэта Расула Гамзатова, передает корреспондент ТАСС.

Первыми посетителями комплекса стали полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Дагестана Сергей Меликов. Делегация возложила цветы к новому памятнику. В центре монумента - мать, которая скорбит по погибшему сыну, и стихотворение "Журавли" на четырех языках.

Как рассказали журналистам в пресс-службе главы Дагестана, у истоков создания памятника стоял сам Гамзатов. "Изначально предполагался монумент в честь самого поэта, но Гамзатов предложил посвятить его матери воинов. Тема была ему очень близка - двое его родных братьев отдали жизнь за Победу", - говорится в сообщении.

В рамках реконструкции на территории комплекса провели художественные и строительно-отделочные работы, комплексное озеленение с установкой системы орошения и возведение малых архитектурных форм.

В этот же день Чайка и Меликов посетили дом-музей Гамзата Цадасы, расположенный на родине поэта в селе Цада. Экспозиция рассказывает о жизни и деятельности отца Расула Гамзатова. "В музее хранится более 1,8 тыс. экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта. Здесь сохранены предметы сельского быта, рабочий кабинет с мебелью, личные вещи и письма", - рассказали в пресс-службе главы региона.

По данным Минкультуры Дагестана, праздничные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Гамзатова продолжились в Хунзахском районе фестивалем народного творчества "Белые журавли". В честь праздника жителям и гостям района покажут выступление конного клуба и представление силачей с участием рекордсмена книги Гиннесса Омара Ханапиева.