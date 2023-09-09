СМИ: в Гааге в ходе протеста экоактивистов задержали около 500 человек

По информации nu.nl, задержанных не доставляли в полицейские участки, а только отвозили в автобусах на окраину города и отпускали

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала около 500 активистов из экологической организации Extinction Rebellion, заблокировавших одну из главных трасс в Гааге. Об этом сообщил информационный портал nu.nl.

Начавшуюся около полудня акцию запретил муниципалитет, а демонстрантам, добивающимся от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо, предложили переместиться в другое место, однако многие из них отказались. Мэр разрешил полиции принять необходимые меры, чтобы открыть для автотранспорта трассу А12, связывающую Гаагу с другими крупными городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом. Сначала в ход были пущены водометы, после этого полиция начала задерживать заблокировавших дорогу людей.

По данным портала, в общей сложности правоохранительные органы задержали около 500 человек. Но их даже не доставляли в полицейские участки, а только отвозили в автобусах на окраину города и отпускали. По словам очевидцев, водяные пушки использовались полицией не на полную мощность и не распугали активистов, а "даже создали более веселую атмосферу". В условиях аномальной для этого времени жары (столбики термометров в Гааге достигали отметки 28 градусов по Цельсию) водометы освежали протестующих.

По данным муниципалитета, в акции приняли участие в общей сложности около 12 тыс. человек. Активисты утверждают, что собрали не менее 25 тыс. человек.

Ранее Extinction Rebellion заявила, что планирует перекрывать эту дорогу каждый день, пока не будут прекращены субсидии. Предыдущие акции на магистрали вылились в задержания сотен человек.

Голландское правительство неоднократно заявляло, что хочет отказаться от инвестиций в ископаемое топливо, однако конкретных планов пока так и не представило. Согласно докладу, совместно подготовленному голландскими экологическими организациями Friends of the Earth Netherlands, Oil Change International и SOMO, власти Нидерландов ежегодно направляют €37,5 млрд субсидий в секторы экономики, использующие ископаемое топливо.