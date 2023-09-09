Число пассажиров МЦД-3 составило около 380-390 тыс. в сутки

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, к 2025 году количество пассажиров может достигнуть 450 тыс.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 400 тыс. поездок совершается по МЦД-3 в сутки. Об этом в субботу заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас мы перевозим 380-390 тыс. пассажиров в сутки [на МЦД-3]. Если брать период до запуска диаметра и сегодняшний день, количество пассажиров выросло практически в 1,5 раза", - сказал он в эфире телеканала "Москва-24".

Ликсутов отметил, что третий диаметр сделали с большим запасом провозной способности, поэтому к 2025 году количество пассажиров может быть около 450 тыс.

По словам заммэра, с открытием третьего диаметра пассажиров городского транспорта стало больше, около 10-12 тыс. жителей пересели с автомобилей на МЦД-3. Ликсутов добавил, что это также позволяет экономить деньги. Так, по его оценкам, жители Зеленограда могут экономить около 70 тыс. рублей в год после открытия МЦД-3.