В Москве разрабатывают три новых речных маршрута

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, будут учтены новые районы города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Москве разрабатывают три новых маршрута электрических судов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас в проработке еще три маршрута, в общей сложности будет примерно пять маршрутов в Москве. Пока не буду анонсировать все наши проработки, они еще носят такой исследовательских характер", - сказал он в эфире телеканала "Москва-24".

По словам Ликсутова, власти Москвы привлекли несколько ведущих транспортных вузов страны, чтобы исследовать перспективы электросудов. Он отметил, что новые маршруты будут учитывать новые районы и микрорайоны Москвы, которые сейчас только строятся.

"Мы видим в этом большое будущее. Думаю, что к концу года у нас уже будут наработки, которые можно будет публично обсудить со всеми желающими, специалистами и людьми, неравнодушными к транспортной системе", - добавил заместитель мэра Москвы. Ликсутов заметил, что заполняемость регулярного речного транспорта - почти 100%.