Все поезда на МЦД-4 намерены заменить на серию "Иволга" в течение 2025 года

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, подвижной состав нового типа более быстрый и менее шумный

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Москве заменят все вагоны подвижного состава МЦД-4 на поезда серии "Иволга" в течение 2025 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К запуску [МЦД-4] поменяли большое количество подвижного состава. На диаметральных маршрутах это все новые поезда. Где-то к 2025 году либо в течение даже 2025 года мы поменяем все вагоны здесь на поезда серии "Иволга", - сказал он в эфире телеканала "Москва-24". По словам Ликсутова, "Иволга" - подвижной состав нового типа, более быстрый и менее шумный.

Ликсутов уверен, что в первые дни работы МЦД-4 число пассажиров городского общественного транспорта увеличится.

9 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.