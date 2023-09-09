По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста планируют запустить 15 сентября. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, разметку сделать", - сказал он.

Ранее Хуснуллин заявил журналистам, что движение автомобилей по поврежденной части Крымского моста планируется запустить в ближайшие 7-10 дней.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Полностью запустить автомобильное движение по мосту планируется к 1 ноября.