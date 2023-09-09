Дипломаты РФ и соотечественники почтили в Манчестере память жертв блокады Ленинграда

Стойкость, мужество, храбрость, отвага ленинградцев навсегда останутся в памяти не только граждан России, но и всего мира, отметили в российском диппредставительстве

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Дипломаты посольства России в Лондоне и российские соотечественники почтили в Манчестере на севере Англии память жертв блокадного Ленинграда. Как сообщили ТАСС в диппредставительстве, цветы были возложены к памятнику советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, и ленинградцам, установленному три года назад.

Церемония была приурочена к скорбной дате: 8 сентября 1941 года во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска сомкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Начались почти 900 дней и ночей осажденного города. За это время от голода и обстрелов погибли не менее 1 млн человек.

"Стойкость, мужество, храбрость, отвага ленинградцев навсегда останутся в памяти не только граждан нашей страны, но и всего мира", - подчеркнули в связи с этим в посольстве России.

Памятник появился в Манчестере в сентябре 2020 года. Местом его установки стал кенотаф, военный мемориал, воздвигнутый в целях увековечения памяти солдат, погибших в ходе Первой и Второй мировых войн. "В память о советских солдатах, которые отдали свои жизни, освобождая Европу, и в знак признательности храбрым людям осажденного Ленинграда. 1941-1945. Никто не забыт", - значится на черной мраморной доске, установленной на светлом постаменте.

Памятник соседствует с мемориальными таблицами в память солдат иностранных армий, погибших в годы двух мировых войн и Корейской войны (1950-1953). Всего на территории Великобритании насчитывается 18 советских военных захоронений.