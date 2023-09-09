Медведев выразил соболезнования в связи с землетрясением в Марокко

Зампред Совбеза РФ назвал произошедшее трагедией, постигшей дружественный народ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в этой стране, назвал произошедшее трагедией, постигшей дружественный народ. Об этом сообщили в секретариате замглавы СБ РФ.

"С глубоким прискорбием узнал о произошедшем в центральных районах Марокко землетрясении, повлекшем многочисленные человеческие жертвы и разрушения. Примите искренние соболезнования в связи с постигшей дружественный марокканский народ трагедией. Сопереживаю родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Медведев в телеграмме королю.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.

По последним данным МВД, число жертв землетрясения достигло 1 305, еще 1 832 человека пострадали, из них 1 220 находятся в тяжелом состоянии.