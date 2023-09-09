Как сообщили в Минстрое Россий, его появление запланировано уже на следующей неделе

САРАТОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Представительство фонда "Сколково" появится в сентябре в Саратове, сообщил ТАСС заместитель руководителя рабочей группы Минстроя РФ по реализации проекта "Умный город" Анатолий Курманов после церемонии закрытия II Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом".

"Мы договорились, что уже на следующей неделе в Саратове появится представительство фонда "Сколково", - сказал Курманов, подводя итоги игр.

Игры проходили в Саратове с 7 по 9 сентября в трех форматах: спортивные соревнования, физкультурно-творческий фестиваль и деловая программа. А завершилась церемония закрытия концертными номерами.

По его словам, следующие игры "Умный город. Живи спортом" также пройдут в Саратове. Кроме того, в 2024 году, как отметил Курманов, компания Sitronics привезет в город первое беспилотное судно с управлением на базе саратовского программного обеспечения, которое будет ходить по Волге. "И последнее, о чем мы договорились, - о том, что ВЭБ.РФ подпишет отдельное соглашение по развитию инфраструктуры Саратовской области", - добавил собеседник агентства.

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в спортивных соревнованиях по 8 дисциплинам участвовали представители 11 регионов РФ. "Лидирующие позиции заняли саратовские спортсмены. Кроме того, могу отметить делегации Ямало-Ненецкого автономного округа, Пензенской области, Ульяновской области, которые также заняли призовые места в отдельных дисциплинах. Отдельно отмечу слаженную дружную команду Алтайского края, ставшую победителем в многоборье ГТО. Но в общем зачете, конечно, который в этом году мы официально не вводили, но неофициально Саратовская область далеко впереди", - отметил он.

В ходе церемонии закрытия Курманов вручил заместителю председателя правительства Саратовской области Павлу Мигачеву сертификат, подтверждающий, что Саратовская область стала национальным рекордсменом РФ "За самую протяженную благоустроенную набережную на Волге". Ее протяженность составляет 6,4 км. "Под руководством губернатора Романа Бусаргина делаем все возможное для создания комфортной городской среды для жителей. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе благоустроили около 500 скверов и порядка 600 дворов. И набережная как раз стала одной из самых любимых точек притяжения горожан", - прокомментировал Мигачев в своем телеграм-канале.